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НОВОСТИ

Белорусская оппозиция решила создать свою политическую партию

23:10 31.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова сообщила в понедельник о создании новой политической партии "Вместе".

"Я, Мария Колесникова, и члены штаба Виктора Бабарико сегодня объявляем о создании политической партии "Вместе". <...> В ближайшее время будут поданы документы на регистрацию. Мы объединимся и будем еще сильнее", - сказала она в видеообращении.

"Сегодня мы формируем новое, сознательное и ответственное белорусское общество. Перед нами появляются новые вызовы и запросы, и на них необходимо реагировать. Страна находится в политическом и социально-экономическом кризисе, и мы вместе знаем, как из этого кризиса выйти. Сотни и тысячи белорусов, талантливых профессионалов, готовы брать на себя ответственность и строить вместе новую Беларусь", - заявила Колесникова.

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