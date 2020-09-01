Программа бесплатного тестирования населения на коронавирус стартовала в Гонконге
07:50 01.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Программа бесплатного добровольного тестирования на коронавирус стартовала во вторник в Гонконге. Она продлится по меньшей мере неделю и призвана выявить и изолировать бессимптомных носителей инфекции в этом густонаселенном мегаполисе. Помощь в проекте оказывает прибывшая сюда команда медиков из материкового Китая.
Как сообщили местные власти, на данный момент для участия в тестировании через специальный сайт зарегистрировались почти 600 тыс. человек или 8% населения этого специального административного района КНР.
По всему городу были открыты свыше 140 пунктов взятия проб, которые расположились на территории школ, спорткомплексов и в муниципальных центрах. Они будут работать с 08:00 (03:00 мск) до 20:00 (15:00 мск) с двумя перерывами на дезинфекцию. Четырнадцать таких пунктов в наиболее густонаселенных спальных районах уже полностью забронированы на неделю вперед.
Содействие в этой программе оказывают 6 тыс. врачей, медицинских работников и волонтеров. По свидетельству очевидцев, сама процедура длится пару минут, она безболезненна и предполагает забор биоматериала из ротовой и носовой полостей. Результаты тестирования можно будет получить через три дня СМС-сообщением. В случае, если они окажутся положительными, с пациентом свяжутся представители органов здравоохранения.
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