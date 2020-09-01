Япония: ﻿Из-за тайфуна более 30 тыс. домов остались без электроэнергии

08:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 31 450 домов в префектуре Окинава на юге Японии лишились электроэнергии из-за ливней и шквального ветра, вызванных охватившим этот регион тайфуном. Об этом во вторник сообщает телеканал Эн-эйч-кей.

Кроме того, по меньшей мере четыре человека получили травмы. Стихия также привела к прекращению работы до 12:00 (06:00 мск) 1 сентября терминала местного международного аэропорта Наха.

В настоящий момент тайфун движется в сторону Китая. Скорость ветра в его центральной части составляет 45 м/с. Это девятый по счету тайфун, образовавшийся в Тихом океане в 2020 году.