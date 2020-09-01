07:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Учения Тихоокеанского флота (ТОФ) завершились в Беринговом море, моряки выполнили более 50 боевых упражнений, многие из которых были проведены впервые. Всего в маневрах были задействованы 30 боевых кораблей и судов обеспечения, 20 самолетов и вертолетов, более 3 тыс. военнослужащих и порядка 400 единиц техники ТОФ, сообщила в среду пресс-служба флота.

"В Беринговом море завершились учения Тихоокеанского флота с группировкой сил в дальней морской зоне. Также тихоокеанцы были задействованы в военно-морском учении "Океанский щит - 2020". Активная часть учения проходила с 24 по 31 августа в акватории Берингова моря, в Анадырском заливе, на Чукотском полуострове и на Камчатке. В этот период было выполнено более 50 боевых упражнений, в том числе совместная стрельба крылатыми ракетами по морской цели", - сообщила пресс-служба.

Так, моряки ТОФ впервые в истории высадили комбинированный воздушно-морской десант на побережье Чукотки, кроме того, впервые из Чукотского моря тактическая группа корветов провела артиллерийскую стрельбу по береговой невидимой цели. Противолодочные самолеты Ту-142МЗ морской авиации отработали задачи по плановому патрулированию в назначенных районах Тихого океана, а истребители МиГ-31 обнаружили и уничтожили воздушные цели условного противника, а также осуществили сопровождение противолодочных самолетов.