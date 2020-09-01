в Беринговом море завершились учения Тихоокеанского флота
07:40 01.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Учения Тихоокеанского флота (ТОФ) завершились в Беринговом море, моряки выполнили более 50 боевых упражнений, многие из которых были проведены впервые. Всего в маневрах были задействованы 30 боевых кораблей и судов обеспечения, 20 самолетов и вертолетов, более 3 тыс. военнослужащих и порядка 400 единиц техники ТОФ, сообщила в среду пресс-служба флота.
"В Беринговом море завершились учения Тихоокеанского флота с группировкой сил в дальней морской зоне. Также тихоокеанцы были задействованы в военно-морском учении "Океанский щит - 2020". Активная часть учения проходила с 24 по 31 августа в акватории Берингова моря, в Анадырском заливе, на Чукотском полуострове и на Камчатке. В этот период было выполнено более 50 боевых упражнений, в том числе совместная стрельба крылатыми ракетами по морской цели", - сообщила пресс-служба.
Так, моряки ТОФ впервые в истории высадили комбинированный воздушно-морской десант на побережье Чукотки, кроме того, впервые из Чукотского моря тактическая группа корветов провела артиллерийскую стрельбу по береговой невидимой цели. Противолодочные самолеты Ту-142МЗ морской авиации отработали задачи по плановому патрулированию в назначенных районах Тихого океана, а истребители МиГ-31 обнаружили и уничтожили воздушные цели условного противника, а также осуществили сопровождение противолодочных самолетов.
НОВОСТИ
- 08:10 01.09.2020
- Трамп считает, что надпись "Жизни темнокожих имеют значение" у "Трамп тауэр" раздражает людей
- 08:00 01.09.2020
- Япония: Из-за тайфуна более 30 тыс. домов остались без электроэнергии
- 07:50 01.09.2020
- Программа бесплатного тестирования населения на коронавирус стартовала в Гонконге
- 23:10 31.08.2020
- Белорусская оппозиция решила создать свою политическую партию
- 22:30 31.08.2020
- В НАТО утверждают, что российский истребитель нарушил воздушную границу альянса
- 20:54 31.08.2020
- Установлена причина пожара в заповеднике "Утриш" недалеко от Анапы
- 19:00 31.08.2020
- Помпео с оптимизмом смотрит на заключение соглашения РФ и США по контролю над вооружениями
- 18:25 31.08.2020
- Глава МВД Белоруссии: Журналисты "сами виноваты, и мы иногда надо признать перегибаем..."
- 18:00 31.08.2020
- Впервые с начала процесса актер Михаил Ефремов согласился дать показания в суде
- 16:45 31.08.2020
- Китай заявил о нарушении Индией соглашения по статусу-кво на границе
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать