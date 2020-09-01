Трамп считает, что надпись "Жизни темнокожих имеют значение" у "Трамп тауэр" раздражает людей

08:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп считает, что огромная надпись с главным лозунгом движения Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение") на асфальте у небоскреба "Трамп тауэр" в центре Нью-Йорка вызывает у многих людей гнев.

В понедельник в эфире телеканала "Фокс ньюс" американский лидер отметил, что в последние месяцы по запросу мэра Нью-Йорка Билла де Блазио неоднократно выделял помощь для крупнейшего мегаполиса США в свете пандемии нового коронавируса. "Я так много сделал, и что произошло потом? Он нанес надпись Black Lives Matter напротив "Трамп тауэр", - подчеркнул Трамп, говоря о де Блазио.

"Люди совершают акты вандализма в отношении нее. Люди так разгневаны. Она вызывает такое раздражение. Вы знаете, что происходит. Люди заливают ее краской, - сказал Трамп. - Потому что она задумывалась, как нечто плохое".