В Бишкеке возобновил работу общественный транспорт в обычном режиме
09:05 01.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Общественный транспорт в столице Киргизии с 1 сентября возобновил работу в обычном режиме. Об этом ТАСС сообщили во вторник в республиканском оперативном штабе.
"С сегодняшнего дня автобусы, троллейбусы и маршрутки вновь начали работать в обычном режиме - с утра до вечера и без перерывов", - заявил представитель штаба.
По его словам, ограничение работы общественного транспорта в Бишкеке было введено весной нынешнего года в связи с распространением в республике коронавирусной инфекции. "Сначала было решено полностью прекратить выход машин на линии в выходные дни, затем автобусам, троллейбусам и маршрутным такси разрешили работать лишь в утренние и вечерние часы", - напомнил собеседник.
"Тем не менее мы по-прежнему призываем пассажиров продолжать пользоваться во время поездок медицинскими масками и соблюдать санитарные правила", - отметил он.
Пик распространения коронавируса в Киргизии наблюдался в июле, когда ежедневно регистрировалось около тысячи новых случаев. В конце августа фиксировалось всего по 100-150 случаев коронавирусной инфекции.
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