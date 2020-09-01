Под брендом компаний "МиГ" и "Сухой" может быть создан истребитель 6-го поколения - Ростех

09:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индустриальный директор авиационного комплекса Ростеха Анатолий Сердюков не исключил, что российский истребитель шестого поколения будет создан под совместным брендом предприятий "МиГ" и "Сухой".

"Возможно, так и будет - истребитель производства "МиГ"-"Сухой". Но пока все в стадии обсуждений, о деталях рано говорить", - сказал Сердюков в интервью изданию РБК, отвечая на вопрос, под чьим брендом будет создан новый истребитель.







