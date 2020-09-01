В Крыму подлили запрет на работу хостелов до 1 октября

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Работа хостелов и проведение конференций в Крыму останутся приостановлены до 1 октября, соответствующие изменения внесены в указ главы региона о режиме повышенной готовности в условиях пандемии нового коронавируса.

Запрет на эти виды деятельности в условиях пандемии нового коронавируса ранее действовал до 1 сентября. Поправки внесены в пункт № 6 указа.

"Приостановить до 1 октября 2020 года деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих <...> деятельность по предоставлению мест для временного проживания" (хостелы); деятельность по организации конференций", - говорится в тексте документа.

При этом власти Крыма сделали исключение для VI Всероссийского физкультурно-спортивного фестиваля инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата "Пара-Крым", который разрешено теперь провести с 3 по 10 сентября под Евпаторией.

Также в указе изменен пункт, касающийся ограничений для образовательного процесса. "Образовательным организациям, расположенным на территории Республики Крым, обеспечить реализацию образовательных программ в штатном режиме с неукоснительным соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в поправках.