Экс-глава МИД Японии выдвинул свою кандидатуру на пост председателя правящей партии

10:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший министр иностранных дел Японии Фумио Кисида выдвинул свою кандидатуру на пост председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), который затем займет должность премьер-министра страны. Об этом во вторник сообщило агентство Киодо.

"Выдвигаю свою кандидатуру для участия в выборах председателя. Я сделаю все возможное ради страны и народа", - подчеркнул он.

Ранее Киодо информировало, что Кисида озвучил намерение принять участие в выборах лидера ЛДП. По данным агентства, 31 августа он провел личную встречу с уходящим в отставку премьер-министром Синдзо Абэ, на которой, предположительно, просил его о поддержке на предстоящих выборах.

Кисида занимал пост главы МИД с декабря 2012 по август 2017 года. После этого он занял должность главы политического совета ЛДП и неоднократно заявлял о своей позиции побороться за место лидера партии. Помимо Кисиды, в качестве основных кандидатов на этот пост рассматриваются бывший министр обороны Сигэру Исиба и генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.