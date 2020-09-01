Экс-глава МИД Японии выдвинул свою кандидатуру на пост председателя правящей партии
10:10 01.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший министр иностранных дел Японии Фумио Кисида выдвинул свою кандидатуру на пост председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), который затем займет должность премьер-министра страны. Об этом во вторник сообщило агентство Киодо.
"Выдвигаю свою кандидатуру для участия в выборах председателя. Я сделаю все возможное ради страны и народа", - подчеркнул он.
Ранее Киодо информировало, что Кисида озвучил намерение принять участие в выборах лидера ЛДП. По данным агентства, 31 августа он провел личную встречу с уходящим в отставку премьер-министром Синдзо Абэ, на которой, предположительно, просил его о поддержке на предстоящих выборах.
Кисида занимал пост главы МИД с декабря 2012 по август 2017 года. После этого он занял должность главы политического совета ЛДП и неоднократно заявлял о своей позиции побороться за место лидера партии. Помимо Кисиды, в качестве основных кандидатов на этот пост рассматриваются бывший министр обороны Сигэру Исиба и генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.
Новости
- 11:20 01.09.2020
- В РФ число заразившихся коронавирусом превысило миллион - оперштаб
- 11:10 01.09.2020
- Более 60 участников протестных акций подвергнуто штрафам и арестам в Белоруссии
- 11:00 01.09.2020
- В спорном районе на границе с КНР полностью доминирует индийская армия - СМИ
- 10:20 01.09.2020
- Германия и СССР ответственны за начало Второй мировой войны - министр Польши
- 10:00 01.09.2020
- В Крыму подлили запрет на работу хостелов до 1 октября
- 09:15 01.09.2020
- Под брендом компаний "МиГ" и "Сухой" может быть создан истребитель 6-го поколения - Ростех
- 09:05 01.09.2020
- В Бишкеке возобновил работу общественный транспорт в обычном режиме
- 08:10 01.09.2020
- Трамп считает, что надпись "Жизни темнокожих имеют значение" у "Трамп тауэр" раздражает людей
- 08:00 01.09.2020
- Япония: Из-за тайфуна более 30 тыс. домов остались без электроэнергии
- 07:50 01.09.2020
- Программа бесплатного тестирования населения на коронавирус стартовала в Гонконге
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать