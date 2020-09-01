В спорном районе на границе с КНР полностью доминирует индийская армия - СМИ
11:00 01.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ндийская армия в настоящее время полностью контролирует все высоты в районе озера Пангонг-Цо в союзной территории Ладакх, где 30 августа произошло противостояние индийских и китайских военнослужащих. Об этом сообщает во вторник телеканал Эн-ди- ти-ви.
По информации его источников, военнослужащие Индии заняли все основные высоты и важные точки на хребтах в этом районе. Такое решение принято в ответ на действия Китая, указывали собеседники телеканала.
Представители индийских и китайских сухопутных сил, отмечает Эн-ди-ти-ви, начали во вторник очередной раунд переговоров, который проходит на пограничном посту в районе Чушул-Молдо, в нем участвуют командиры бригад двух стран. Подробности, касающиеся этой встречи, пока не сообщаются.
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