В спорном районе на границе с КНР полностью доминирует индийская армия - СМИ

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ндийская армия в настоящее время полностью контролирует все высоты в районе озера Пангонг-Цо в союзной территории Ладакх, где 30 августа произошло противостояние индийских и китайских военнослужащих. Об этом сообщает во вторник телеканал Эн-ди- ти-ви.

По информации его источников, военнослужащие Индии заняли все основные высоты и важные точки на хребтах в этом районе. Такое решение принято в ответ на действия Китая, указывали собеседники телеканала.

Представители индийских и китайских сухопутных сил, отмечает Эн-ди-ти-ви, начали во вторник очередной раунд переговоров, который проходит на пограничном посту в районе Чушул-Молдо, в нем участвуют командиры бригад двух стран. Подробности, касающиеся этой встречи, пока не сообщаются.



