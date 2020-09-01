Более 60 участников протестных акций подвергнуто штрафам и арестам в Белоруссии
11:10 01.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 60 участников протестных акций, состоявшихся в Минске 28-30 августа, суды подвергли административному наказанию. Об этом сообщает сайт не зарегистрированного Минюстом Белоруссии правозащитного центра "Весна".
По его данным, к настоящему времени административным штрафам и арестам подвергнуто 66 человек, еще более 130 участников акций предстанут перед судом. Наибольший размер штрафа за участие в несанкционированных мероприятиях составил 1 080 белорусских рублей (около $407 - прим. ТАСС), наибольший срок ареста - 47 суток.
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