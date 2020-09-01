Более 60 участников протестных акций подвергнуто штрафам и арестам в Белоруссии

11:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 60 участников протестных акций, состоявшихся в Минске 28-30 августа, суды подвергли административному наказанию. Об этом сообщает сайт не зарегистрированного Минюстом Белоруссии правозащитного центра "Весна".

По его данным, к настоящему времени административным штрафам и арестам подвергнуто 66 человек, еще более 130 участников акций предстанут перед судом. Наибольший размер штрафа за участие в несанкционированных мероприятиях составил 1 080 белорусских рублей (около $407 - прим. ТАСС), наибольший срок ареста - 47 суток.



