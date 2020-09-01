В РФ число заразившихся коронавирусом превысило миллион - оперштаб
11:20 01.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 4 729, общее количество инфицированных достигло 1 000 048. Об этом сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Согласно данным штаба, суточный рост 17 дней не превышает 0,5%.
Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Ненецком и Чукотском АО (0%), Чеченской Республике, Московской и Смоленской областях (по 0,2%), Москве, Камчатском крае, Ханты-Мансийском АО, Тульской области (по 0,3%).
В частности, новый 641 случай выявлен в Москве, 185 - в Санкт-Петербурге, 156 - в Московской области, 133 - в Ростовской области и 132 - в Нижегородской области.
Всего в настоящее время в РФ болеют 167 044 человека.
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