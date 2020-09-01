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Класс с куполом для астрономии и симулятором Ми-24 появится В тверском суворовском училище

12:00 01.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уникальный образовательный комплекс-трансформер, оснащенный интерактивными технологиями для изучения основ летной подготовки, астронавигации, астрономии и других естественных наук, появится в Тверском суворовском училище (СВУ). Об этом сообщили журналистам во вторник в Минобороны России.

"К началу 2021 года в Тверском СВУ появится уникальный класс", - отметили в военном ведомстве.

Комплекс будет состоять из нескольких частей. В его состав войдут купол для проекций к урокам по астрономии и астронавигации, тренажер вертолета Ми-24 на динамичной платформе, проекционная панорама с голографией, тренажеры для обучения летного состава, тренажеры с технологиями VR.

"В практической зоне комплекса можно моделировать работу служб аэродрома и отрабатывать их взаимодействие с летным составом", - отметили в Минобороны.

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