Лавров считает, что в ситуации с Ираном США ведут себя как слон в посудной лавке
12:10 01.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Поведение США в ситуации с Ираном и Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе похоже на поведение слона в посудной лавке. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед студентами и преподавателями МГИМО.
"США, выйдя из СВПД, теперь хотят использовать сложный юридический механизм, предусмотренный в соглашении, согласно которому можно вернуть санкции против Ирана, введенные по линии ООН и отмененные в 2015 году после заключения СВПД, - сказал он. - Это невообразимо. Во- первых, нет никаких оснований возвращать санкции, так как Иран соблюдает все свои обязательства. Во-вторых, США уже потеряли свои права в СВПД, покинув соглашение. Я, конечно, понимаю, что символ Республиканской партии слон, но мир - не посудная лавка".
Министр напомнил, что США, уже будучи за рамками СВПД, пытались протащить решение, которое продлевало бы оружейное эмбарго в отношении Ирана, действие которого истекает в октябре. "Они утверждали, что Иран, торгуя оружием, будет дестабилизировать регион. Резолюция набрала только два голоса, остальные были либо против, либо воздержались, теперь США пытаются добиться возврата санкций Совбеза ООН", - указал Лавров.
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