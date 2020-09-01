Франция: ﻿За употребление наркотиков введен штраф в 200 евро вместо тюремного заключения

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действие закона о штрафах в 200 евро за употребление наркотиков распространено с этого вторника на всю территорию Франции после его применения в ряде городов в пробном режиме. Об этом сообщило агентство Франс Пресс (АФП).





Новый закон заменяет собой меру от 1970 года, бывшую ранее единственным актом, вводившим наказание за употребление наркотиков. Старый закон предусматривал тюремные сроки продолжительностью до 1 года и штраф в 3 750 евро. В реальности суды страны всегда старались избегать столь строгих мер, предпочитая вынесение устного предупреждения. По-существу, это приводило к безнаказанности лиц, потребляющих наркотики.

Обещание ввести в отношении совершеннолетних лиц, употребляющих наркотики, разумные размеры штрафов фигурировало в предвыборной программе выдвигавшего свою кандидатуру в президенты Эмманюэля Макрона. В ноябре 2018 года парламент Франции одобрил этот законопроект, однако немедленно применен в отношении всей страны он не был. На экспериментальном уровне он применялся в ряде городов с особо высоким уровнем наркомании - в частности в Марселе, Лилле, Рене и Реймсе. Эксперимент был признан властями страны успешным.