1 сентября начал вещание канал «Мосфильм. Золотая коллекция»

12:30

Новый канал, который представит зрителям более тысячи лучших советских и российских картин в формате высокой четкости, начал свое вещание.Киноканал «Мосфильм. Золотая коллекция» является совместным проектом «Цифрового телевидения», медиахолдинга ВГТРК и киноконцерна «Мосфильм». Основу сетки канала составят картины советской и российской классики «Мосфильма», однако зрители также смогут увидеть на нем современное масштабное кино и блокбастеры, созданные при участии ВГТРК ( «Легенда №17», «Т-34», «Салют-7», «Экипаж» и др.) Канал будет вещать по всей России в рамках пакетов платных каналов.