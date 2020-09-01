Политическая система в Белоруссии носит авторитарный характер и не является современной демократией - ЕС
13:00 01.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Политическая система в Белоруссии явно не является современной европейской демократией. Об этом корр. ТАСС во вторник заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, комментируя слова белорусского президента Александра Лукашенко о том, что существующая в стране общественная система носит отчасти авторитарный характер, в связи с чем необходимо выстроить новую, которая не была бы завязана на личности главы государства.
"Мы обычно не комментируем высказывания политиков из стран-партнеров. Но уже довольно давно видно, исходя из подхода властей к политической оппозиции, СМИ или гражданскому обществу - и это стало очень очевидно в последние несколько недель после неприемлемых репрессий против собственного населения, - что политическая система в Беларуси определенно не является плюралистической современной европейской демократией, где основные права и свободы граждан уважаются и отражаются теми, кто находится у власти", - сказал он.
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