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В Твери построен и сдан в эксплуатацию новый военный городок суворовского училища - Минобороны

13:20 01.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый военный городок Тверского суворовского училища построен и сдан в эксплуатацию. Об этом сообщили журналистам во вторник в Минобороны России.

В церемонии открытия приняли участие вице-премьер РФ Юрий Борисов, замминистра обороны Тимур Иванов и губернатор Тверской области Игорь Руденя. С 1 сентября в новом комплексе стартовал учебный год.

Как подчеркнул Борисов, открытие нового комплекса училища является настоящим праздником. "Ровно 515 дней назад - 21 февраля 2019 года - мы заложили первый камень в комплекс зданий, который мы сегодня наблюдаем с восхищением и благодарностью всем военным строителям, которые сделали для всех нас и для тверчан этот праздник - построили такое замечательное училище", - отметил вице-премьер.

На церемонии Борисов передал руководству учреждения грамоту Президиума Верховного Совета СССР 1943 года о вручении Красного знамени Калининскому суворовскому военному училищу и закладной камень старого здания училища.

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