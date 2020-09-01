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В ряды национального ополчения в Армении планируется включить 100 тысяч человек - Минобороны республики

14:00 01.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 100 тысяч человек планируется включить в ряды национального ополчения в Армении, с инициативой создания которого выступило Минобороны республики. Об этом во вторник в ходе пресс- конференции заявил замглавы ведомства Габриел Балаян.

"Мы планируем включить в национальное ополчение порядка 100 тыс. человек, в том числе женщин. В ряды ополчения вступят на добровольных началах все желающие от 18 до 70 лет", - сказал он.

25 августа Минобороны Армении заявило, что подготовило законопроект по созданию национального ополчения, которое будет задействовано в случае внешней агрессии. Согласно законопроекту, ополчение вместе с армией может быть задействовано для защиты государственной границы, борьбы с диверсионными или разведывательными силами противника, вооруженной защиты стратегических объектов, участия в гражданской обороне, охраны стратегических дорог.

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