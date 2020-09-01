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От технологического развития зависит будущее России - Путин

14:10 01.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Будущее развития России и российской цивилизации зависит от того, насколько эффективно будут решаться задачи технологического развития страны. Об этом заявил во вторник президент РФ Владимир Путин, отвечая в режиме видеоконференции на вопросы школьников во время Всероссийского открытого урока.

"У нас есть концепция нашего технологического развития, там семь важнейших направлений выделено, вызовов, с которыми сталкивается наша страна. Это и демографические вызовы, и технологические, это природные [вызовы], изменения климата, и так далее. <…> От того, насколько эффективно мы сможем решать эти задачи, насколько конкурентоспособными мы окажемся, зависит, без всякого преувеличения, будущее нашей страны и вообще российской цивилизации, в широком смысле этого слова", - сказал президент.

Он добавил, что каждая из многочисленных технологических задач важна, и провал в решении даже одной из них - это риск для страны остаться "на обочине развития мировой цивилизации". При этом, Путин отметил важную роль сегодняшних школьников в выполнении стоящих перед государством задач.

"Важно чтобы такие люди как вы, молодые люди, одаренные, нашли себя, выбрали то, чему вы готовы посвятить всю свою жизнь. Если это произойдет, если будет сделан такой удачный выбор, то почти наверняка вас ждет феноменальный жизненный успех", - сказал глава государства.

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