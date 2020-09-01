Транспортное сообщение между Россией и Белоруссией будет восстанавливаться поэтапно
15:20 01.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минск и Москва договорились о поэтапном возобновлении транспортного сообщения. Об этом во вторник сообщило агентство БелТА.
"Представители двух стран договорились разработать план мероприятий по поэтапному возобновлению транспортного сообщения и согласованию подходов с Роспотребнадзором и санитарно-эпидемиологической службой Министерства здравоохранения Беларуси", - цитирует агентство заявление Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии по итогам переговоров в Москве. В переговорах участвовали представители санитарно-эпидемиологических служб Белоруссии и России, а также директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артем Сикорский.
"Российская сторона отметила, что меры, принимаемые гражданской авиацией Беларуси по защите общественного здоровья, эффективны и соответствуют международным рекомендациям и стандартам", - подчеркнули в Минтрансе республики.
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