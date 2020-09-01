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Объемы воды в водохранилищах Крыма продолжают уменьшаться - СМИ

16:34 01.09.2020 Источник: Интерфакс

Август не улучшил ситуацию в водохранилищах естественного стока и реках Крымского полуострова, воды там все меньше.

"Общий суммарный запас воды водохранилищ естественного стока к началу осени составил 62,88 млн куб. м, что на 11,98 млн куб. м меньше, чем месяц назад", - говорится в материалах федерального государственного бюджетного учреждения "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", опубликованных на официальном сайте ведомства во вторник.

Воды в водохранилищах естественного стока сейчас в 2,3 раза меньше, чем было к началу сентября год назад (143,64 млн куб. м в 2019-м).

Синоптики сообщили также, что из-за недостаточного количества осадков реки Крыма в некоторых местах высохли. "Последний месяц лета, как и в предыдущие два месяца, в бассейнах рек ощущался значительный недобор осадков", - отмечается в сообщении.

Августовские дожди носили кратковременный, ливневый и исключительно локальный характер.

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