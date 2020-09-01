Минск. ОМОН задерживает студентов, вышедших на митинг
17:00 01.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бойцы ОМОНа начали задерживать студентов, вышедших во вторник на акцию протеста против результатов недавних президентских выборов, в центре Минска, возле стадиона "Динамо", сообщает корр. ТАСС с места событий.
Там собрались около 300 студентов, отколовшихся от основной группы митингующих. К ним подъехали микроавтобусы с бойцами ОМОНа, силовики начали задержания. Собравшиеся пытались отбить задержанных и заблокировали полицейскую машину. Часть этих людей ОМОН также задержал.
Студентов погрузили в микроавтобусы, силовых методов к ним не применялось.
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