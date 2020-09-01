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НОВОСТИ

В Минске продолжают задерживать журналистов, освещающих акцию протеста

17:35 01.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белорусские правоохранители задержали во вторник нескольких журналистов, освещавших акции протеста в Минске. Среди них сотрудники портала tut.by и РИА Новости, сообщает корр. ТАСС.

Журналистов, имевших при себе аккредитационные карточки и одетых в жилеты с надписью "Пресса", препроводили в микроавтобусы силовиков. По данным Белорусской ассоциации журналистов, задержан также внештатный корреспондент белорусского информагентства БелаПАН.

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