Посольство РФ в Австрии сообщило о спам-атаке на электронную почту
18:30 01.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Электронная почта российского посольства в Австрии подверглась кибератаке. Об этом сообщило во вторник российское диппредставительство.
"Вынуждены сообщить, что на основной электронный адрес посольства info.austria@mid.ru осуществляется спам-атака. Имеются также основания предполагать, что почтовый аккаунт был взломан злоумышленниками", - говорится в сообщении, размещенном в "Твиттере" посольства.
В заявлении отмечается, что в настоящий момент устанавливается источник атаки, а также ведется работа над устранением последствий.
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