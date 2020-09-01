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НОВОСТИ

Посольство РФ в Австрии сообщило о спам-атаке на электронную почту

18:30 01.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Электронная почта российского посольства в Австрии подверглась кибератаке. Об этом сообщило во вторник российское диппредставительство.

"Вынуждены сообщить, что на основной электронный адрес посольства info.austria@mid.ru осуществляется спам-атака. Имеются также основания предполагать, что почтовый аккаунт был взломан злоумышленниками", - говорится в сообщении, размещенном в "Твиттере" посольства.

В заявлении отмечается, что в настоящий момент устанавливается источник атаки, а также ведется работа над устранением последствий.

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