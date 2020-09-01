За семь месяцев ресторанный рынок РФ сократился на 24,5%
19:11 01.09.2020 Источник: Интерфакс
Оборот ресторанов, кафе и баров в России в июле 2020 года упал на 28,2% по сравнению с показателем за июль 2019 года, до 100,8 млрд рублей, сообщил Росстат. По сравнению с июнем 2020 года оборот ресторанов, кафе и баров вырос на 27%.
За семь месяцев ресторанный рынок РФ сократился на 24,5%, до 699,6 млрд рублей.
Оборот кафе, ресторанов и баров начал снижаться в марте (на 3,3% по сравнению с прошлогодним показателем и на 3,4% к предыдущему месяцу). В полностью "нерабочем" апреле ресторанный рынок рухнул на 51,9% (на 49,4% к марту). В мае падение ускорилось до 51,2%, но по сравнению с предыдущим месяцем рынок вырос - на 1,5%.
В июне, когда предприятия ресторанной отрасли начали постепенно открываться, оборот ресторанов, кафе и баров замедлил падение до 42,9%, а по сравнению с маем вырос на 21,6%.
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