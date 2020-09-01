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Китай уже обошел США по кораблям и ракетам - Пентагон

20:13 01.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) уже обошла Вооруженные силы США в сферах кораблестроения, производства баллистических ракет наземного базирования и крылатых ракет, а также интегрированных средств противовоздушной обороны (ПВО). Такие выводы содержатся в обнародованном во вторник очередном ежегодном докладе Пентагона о военной мощи Китая. Этот документ был передан на рассмотрение Конгресса США.

Как заявляет военное ведомство США, "вероятно, что Пекин будет стремиться создать к середине столетия вооруженные силы, равные американским или в некоторых случаях превосходящие" их или армию "любой другой великой державы, которую КНР рассматривает как угрозу". "Как показывает доклад текущего года, КНР за последние два десятилетия мобилизовала ресурсы, технологии и политическую волю, чтобы укрепить и модернизировать НОАК практически во всех аспектах. В действительности, как свидетельствует отчет, Китай уже находится впереди Соединенных Штатов в определенных областях, таких как кораблестроение <...>, обычные баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты <...>, интегрированные средства ПВО <...>", - отмечается в документе.

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