Подмосковье стало первым регионом РФ, перешедшим на онлайн-формат собраний собственников квартир

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Московская область стала первым регионом России, полностью перешедшим на онлайн-формат собраний собственников квартир. Поручение о разработке электронного инструмента проведения таких собраний в цифровом формате правительству РФ дал президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления, которое прошло в Красногорске в январе этого года.

"Мы живем в XXI веке - и сейчас как никогда важно иметь возможность принимать важные решения дистанционно, буквально не выходя из дома. Когда наш президент в январе этого года посещал Центр управления регионом Московской области, он дал отдельное поручение разработать цифровой инструмент, который позволит проводить собрания собственников квартир в электронном виде, - подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьёв. - Сегодня такой сервис мы запускаем. И если вы являетесь владельцем квартиры в многоквартирном доме, то теперь, чтобы проголосовать за управляющую компанию или провайдера, выбрать новый дизайн подъезда или высказать свое мнение по другим важным вопросам, достаточно авторизоваться на портале ЖКХ. Мы рассчитываем, что такие цифровые решения сделают комфортнее жизнь многих людей и помогут сэкономить время и силы".

Основной целью перехода на проведение общих собраний собственников в электронном виде является предоставление жителям Московской области простого, прозрачного и дистанционного инструмента для участия в жизни своего дома. Для этого создана Единая информационная аналитическая система жилищно-коммунального хозяйства Московской области - dom.mosreg.ru. Это региональный сегмент федеральной информационной системы ГИС ЖКХ, разработанный в рамках приоритетного проекта "Умные города Подмосковья" и национальной программы "Цифровая экономика РФ".

Особенностью нового формата является не только простота его использования, но и надежность. Например, исключается нарушение порядка уведомления о предстоящем собрании, ненадлежащее оформление решений собственников, неправильный подсчет голосов, некорректное оформление доверенности, нарушение порядка передачи документов в Государственную жилищную инспекцию Московской области.

Изначально проект прошел в пилотном режиме в нескольких подмосковных муниципалитетах, тогда собственники более 4,8 тыс. многоквартирных домов отдали предпочтение в пользу проведения собраний в электронном виде. Сегодня система охватывает всю территорию Московской области: все городские округа, управляющие компании и ресурсоснабжающие организации.