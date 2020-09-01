Скончался народный артист России Борис Клюев
22:04 01.09.2020
Советский и российский актер театра и кино, народный артист РФ Борис Клюев умер на 77-м году жизни. Об этом ТАСС сообщила во вторник директор Малого театра Тамара Михайлова.
"Борис Клюев умер, он был тяжело болен", - сказала директор театра. Время и место похорон пока неизвестны.
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