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НОВОСТИ

Скончался народный артист России Борис Клюев

22:04 01.09.2020

Советский и российский актер театра и кино, народный артист РФ Борис Клюев умер на 77-м году жизни. Об этом ТАСС сообщила во вторник директор Малого театра Тамара Михайлова.

"Борис Клюев умер, он был тяжело болен", - сказала директор театра. Время и место похорон пока неизвестны.

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