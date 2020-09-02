Еще на год США продлевают запрет на поездки в КНДР для американцев
07:40 02.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США продлили на год запрет на поездки своих граждан в КНДР. Об этом говорится в уведомлении Госдепартамента, размещенном в Федеральном реестре США (сборнике официальных документов американского правительства), передает в среду агентство Рёнхап.
В Госдепартаменте объяснили данное решение непосредственной угрозой для безопасности американцев в связи с высоким риском ареста и длительного содержания под стражей. Решение вступило в силу 1 сентября 2020 года и будет действовать до 31 августа 2021 года. Запрет может быть снят или продлен по решению госсекретаря США.
Впервые ограничение на въезд в КНДР с американскими паспортами без специального разрешения Госдепартамента было введено в сентябре 2017 года, с тех пор его действие продлевалось каждый год.
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