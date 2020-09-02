0
0
144
НОВОСТИ

Еще на год США продлевают запрет на поездки в КНДР для американцев

07:40 02.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США продлили на год запрет на поездки своих граждан в КНДР. Об этом говорится в уведомлении Госдепартамента, размещенном в Федеральном реестре США (сборнике официальных документов американского правительства), передает в среду агентство Рёнхап.

В Госдепартаменте объяснили данное решение непосредственной угрозой для безопасности американцев в связи с высоким риском ареста и длительного содержания под стражей. Решение вступило в силу 1 сентября 2020 года и будет действовать до 31 августа 2021 года. Запрет может быть снят или продлен по решению госсекретаря США.

Впервые ограничение на въезд в КНДР с американскими паспортами без специального разрешения Госдепартамента было введено в сентябре 2017 года, с тех пор его действие продлевалось каждый год.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:00 02.09.2020
В частном доме в Мордовии при тушении пожара обнаружены тела троих детей
0
1
08:20 02.09.2020
Российские вузы вправе отчислить студентов, ﻿подавших несколько заявлений на бюджетные места
0
87
08:10 02.09.2020
Для участия в парламентских выборах в отставку уйдут восемь венесуэльских министров
0
111
08:00 02.09.2020
Из-за тайфуна японские авиакомпании отменили более 100 внутренних рейсов
0
108
07:50 02.09.2020
Трамп считает, что Китай занижает данные о смертности из-за коронавируса
0
136
22:04 01.09.2020
Скончался народный артист России Борис Клюев
0
595
21:13 01.09.2020
Подмосковье стало первым регионом РФ, перешедшим на онлайн-формат собраний собственников квартир
0
506
20:13 01.09.2020
Китай уже обошел США по кораблям и ракетам - Пентагон
0
668
19:11 01.09.2020
За семь месяцев ресторанный рынок РФ сократился на 24,5%
0
549
18:30 01.09.2020
Посольство РФ в Австрии сообщило о спам-атаке на электронную почту
0
615

Возврат к списку