Еще на год США продлевают запрет на поездки в КНДР для американцев

07:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США продлили на год запрет на поездки своих граждан в КНДР. Об этом говорится в уведомлении Госдепартамента, размещенном в Федеральном реестре США (сборнике официальных документов американского правительства), передает в среду агентство Рёнхап.

В Госдепартаменте объяснили данное решение непосредственной угрозой для безопасности американцев в связи с высоким риском ареста и длительного содержания под стражей. Решение вступило в силу 1 сентября 2020 года и будет действовать до 31 августа 2021 года. Запрет может быть снят или продлен по решению госсекретаря США.

Впервые ограничение на въезд в КНДР с американскими паспортами без специального разрешения Госдепартамента было введено в сентябре 2017 года, с тех пор его действие продлевалось каждый год.