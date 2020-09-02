Трамп считает, что Китай занижает данные о смертности из-за коронавируса

07:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

резидент США Дональд Трамп считает, что в Китае из-за пандемии нового коронавируса умерло значительно больше людей, чем сообщается. Американский лидер выступил с этим утверждением в интервью журналистам телеканала "Фокс ньюс", которое вышло в эфир во вторник.

Трамп выразил уверенность в том, что "в Китае сейчас очень трудное время". "Я думаю, им нанесен гораздо больший ущерб, чем полагают люди", - отметил Трамп, говоря о последствиях пандемии в КНР. "Они потеряли десятки тысяч человек. Они потеряли больше, чем любая другая страна, они просто не сообщают об этом", - сказал Трамп. Он не ответил на вопрос журналиста о том, откуда он получил эту информацию.