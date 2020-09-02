Для участия в парламентских выборах в отставку уйдут восемь венесуэльских министров
08:10 02.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Восемь членов правительства Венесуэлы, в том числе министр связи и информации Хорхе Родригес, уйдут со своих постов, чтобы принять участие в парламентских выборах, запланированных на 6 декабря. Об этом сообщил во вторник президент страны Николас Мадуро.
"Эти министры, которые примут участие в борьбе за места в Национальной ассамблее, должны будут покинуть свои посты 5 сентября", - сказал Мадуро в ходе выступления, которое транслировалось в эфире телеканала "Венесолана де телевисьон".
По его словам, на места в парламенте будут претендовать, помимо Родригеса, министр по вопросам коммун и общественных движений Бланка Экаут, министр по делам молодежи и спорта Педро Инфанте, министр по делам женщин и равенства полов Асиа Вильегас Полхак, министр экологического развития горнорудной промышленности Гилберто Пинто Бланко, министр городского сельского хозяйства Габриэла Пенья, министр по делам индейских народов Алоа Нуньес и министр по делам тюрем Ирис Варела.
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