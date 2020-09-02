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Российские вузы вправе отчислить студентов, ﻿подавших несколько заявлений на бюджетные места

08:20 02.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские вузы вправе отчислить студентов, если те подали сразу несколько заявлений о согласии на зачисление в разные учебные заведения на бюджетные места. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе Минобрнауки.

Ранее Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" выявил ряд случаев в России, когда абитуриенты давали согласие на зачисление на бюджетное место сразу в несколько вузов в 2020 году.

"Если абитуриент подал одновременно несколько заявлений о согласии на зачисление в разные вузы на бюджетные места, это нарушает порядок приема абитуриента в вуз по его же вине. В этом случае каждый из вузов, куда поданы заявления о согласии на обучение, вправе отчислить студента в связи с нарушением порядка приема на обучение по вине обучающегося", - сообщили в пресс-службе.

В министерстве отметили, что вуз должен проверять достоверность сведений в заявлении о приеме. Учебное заведение вправе обращаться за информацией в соответствующие государственные информационные системы, органы и организации.



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