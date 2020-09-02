В частном доме в Мордовии при тушении пожара обнаружены тела троих детей
09:00 02.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тела троих детей обнаружены при тушении пожара в частном доме в поселке Кемля Ичалковского района Республики Мордовия, сообщили ТАСС в среду в пресс- службе ГУ МЧС региона.
"В ходе тушения сотрудниками МЧС были найдены тела троих детей, год рождения которых устанавливается", - сказал собеседник агентства.
Как сообщили ТАСС в МЧС, в 01:20 мск поступило сообщение о возгорании в частном двухквартирном доме в населенном пункте Кемля в Ичалковском районе. Площадь пожара составила 60 кв. метров. Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать пожар в 02:40 мск. Причины происшествия устанавливаются.
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