В частном доме в Мордовии при тушении пожара обнаружены тела троих детей

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тела троих детей обнаружены при тушении пожара в частном доме в поселке Кемля Ичалковского района Республики Мордовия, сообщили ТАСС в среду в пресс- службе ГУ МЧС региона.

"В ходе тушения сотрудниками МЧС были найдены тела троих детей, год рождения которых устанавливается", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в МЧС, в 01:20 мск поступило сообщение о возгорании в частном двухквартирном доме в населенном пункте Кемля в Ичалковском районе. Площадь пожара составила 60 кв. метров. Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать пожар в 02:40 мск. Причины происшествия устанавливаются.



