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Для поддержки пострадавших из-за пандемии предприятий правительство Казахстана выделит 477 млн долларов

09:10 02.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Казахстана дополнительно выделит 200 млрд тенге (477 млн долларов) для поддержки предприятий, наиболее пострадавших в период кризиса из-за карантина в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщил председатель Национального банка республики Ерболат Досаев на заседании правительства в среду.

"В целях восстановления экономического роста по поручению главы государства будет выделено дополнительно 200 млрд тенге для поддержки предприятий в секторах, наиболее пострадавших от последствий кризиса. Перечень отраслей будет определен правительством совместно с Национальной палатой предпринимателей "Атамекен", - рассказал Досаев. Он пояснил, что в целом программа льготного кредитования Национального банка будет доведена до 800 млрд тенге (1,9 млрд долларов) и продлена до конца 2021 года.

Национальный банк осуществляет специальную программу пополнения оборотных средств для малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших секторах экономики. Ранее предполагалось, что эта программа завершится в нынешнем году. Для ее реализации правительство Казахстана в марте этого года выделило 600 млрд тенге (1,43 млрд долларов).

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