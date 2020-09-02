К началу учебного года в России открылось более 40 тыс. школ - Кравцов

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый учебный год в России начался спокойно, свои двери для учеников распахнули более 40 тыс. школ. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, выступая в среду на Всероссийском открытом уроке "Будь здоров".

"Вчера начался новый учебный год. Сразу хочу сказать, что начался он спокойно, мы готовились к началу учебного года, многие школьники соскучились по школе, своим учителям. <...> Вчера более 40 тыс. школ открыли двери и приняли своих учеников", - сказал он.