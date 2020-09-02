В Багдад прибыл президент Франции Эмманюэль Макрон - СМИ
10:10 02.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Франции Эмманюэль Макрон в среду прибыл с визитом в иракскую столицу. Об этом сообщил телеканал "Аль-Хадас".
По сведениям канала, в Багдаде французский лидер намерен встретиться с высокопоставленными иракскими чиновниками. Утверждается, что цель визита состоит в том, чтобы "помочь Ираку утвердить свой суверенитет".
Макрон прибыл в Багдад из Бейрута, где пробыл два дня.
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