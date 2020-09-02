С 26 мая в Таиланде не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом внутри страны
10:20 02.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Таиланда зарегистрировали за сутки восемь случаев заражения коронавирусом у вернувшихся из-за границы. Как сообщило в среду министерство здравоохранения королевства, общее число инфицированных достигло 3 425. С 26 мая случаев передачи инфекции внутри страны нет.
За все время эпидемии в Таиланде от осложнений коронавируса умерли 58 человек, в том числе один россиянин. Со 2 июня в королевстве не было зарегистрировано ни одного случая смерти в результате заражения. В медицинских учреждениях остаются 93 заразившихся. В общей сложности выздоровели 3 274 пациента.
НОВОСТИ
- 10:10 02.09.2020
- В Багдад прибыл президент Франции Эмманюэль Макрон - СМИ
- 10:00 02.09.2020
- К началу учебного года в России открылось более 40 тыс. школ - Кравцов
- 09:10 02.09.2020
- Для поддержки пострадавших из-за пандемии предприятий правительство Казахстана выделит 477 млн долларов
- 09:00 02.09.2020
- В частном доме в Мордовии при тушении пожара обнаружены тела троих детей
- 08:20 02.09.2020
- Российские вузы вправе отчислить студентов, подавших несколько заявлений на бюджетные места
- 08:10 02.09.2020
- Для участия в парламентских выборах в отставку уйдут восемь венесуэльских министров
- 08:00 02.09.2020
- Из-за тайфуна японские авиакомпании отменили более 100 внутренних рейсов
- 07:50 02.09.2020
- Трамп считает, что Китай занижает данные о смертности из-за коронавируса
- 07:40 02.09.2020
- Еще на год США продлевают запрет на поездки в КНДР для американцев
- 22:04 01.09.2020
- Скончался народный артист России Борис Клюев
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать