С 26 мая в Таиланде ﻿не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом внутри страны

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Таиланда зарегистрировали за сутки восемь случаев заражения коронавирусом у вернувшихся из-за границы. Как сообщило в среду министерство здравоохранения королевства, общее число инфицированных достигло 3 425. С 26 мая случаев передачи инфекции внутри страны нет.

За все время эпидемии в Таиланде от осложнений коронавируса умерли 58 человек, в том числе один россиянин. Со 2 июня в королевстве не было зарегистрировано ни одного случая смерти в результате заражения. В медицинских учреждениях остаются 93 заразившихся. В общей сложности выздоровели 3 274 пациента.