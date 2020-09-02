Минздрав подтвердил, что россияне старше 60 лет смогут принять участие в испытаниях вакцины от COVID-19
11:00 02.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россияне старше 60 лет смогут принять участие в пострегистрационных испытаниях вакцины от коронавируса "Спутник V", подтвердил ТАСС в среду помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.
"К участию в больших пострегистрационных клинических исследованиях вакцины "Гам-Ковид-Вак" (Sputnik V) для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, допущены граждане в возрасте старше 18 лет. Верхнее ограничение по возрасту добровольцев протоколом исследования не установлено", - сказал он.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что к испытаниям препарата в столице допустят всех лиц старше 18 лет. В инструкции к вакцине говорится, что она предусмотрена для лиц в возрасте от 18 до 60 лет.
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