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Отставки правительства и главного прокурора потребовал президент Болгарии

11:10 02.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Болгарии Румен Радев выступил с обращением к депутатам Народного собрания (парламента) страны в первый рабочий день после летних каникул, с парламентской трибуны он призвал правительство и главного прокурора республики уйти в отставку. Представители правящей коалиции - депутаты партии "Граждане за европейское развитие Болгарии", коалиции "Объединенные патриоты", а также представители некоторых других политических формаций перед выступлением президента демонстративно покинули зал заседаний.

"Бегство не спасет вас от позора. Оно доказывает, что истинный парламент находится снаружи", - отреагировал президент на действия депутатов.

Радев указал, что "страна находится в глубоком моральном и институциональном кризисе". Он подчеркнул, что, если бы парламент полноценно контролировал исполнительную власть, то "на улицу не вышли бы гневные люди".

"Парламент превратился в беспрекословного исполнителя воли премьера [Бойко] Борисова. Никто в этом зале не осмеливается задать серьезные вопросы главному прокурору. Жду, что парламент больше не будет выступать в роли обслуживающего премьера персонала, подменять повестку дня, которую выдвигает общество, не будет осквернять парламентаризм неграмотными упражнениями с новой конституцией, целью которых является спасение сегодняшнего правительства. Не отсутствие новой конституции и великого народного собрания вывели людей на улицу, а отсутствие морали в управлении, разрушение основ государственности и коррупция", - отметил президент.

"Когда политическое доверие утрачено, единственный выход - отставка. Другого пути выхода из блокирования государства, кроме мирного, нормального политического акта - отставки, нет", - указал Радев.

Перед зданием Народного собрания продолжается массовый протест, для разгона участников акции полиция применила слезоточивый газ. Полицию забрасывают куриными яйцам, помидорами, бутылками с водой. Есть раненые и задержанные.

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