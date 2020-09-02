С 3 сентября Пекин возобновит прием 9 международных авиарейсов из 8 стран
12:00 02.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пекин возобновит прием девяти международных авиарейсов из восьми стран, среди которых Австрия, Дания, Камбоджа, Канада, Таиланд и другие, начиная с четверга. Об этом в среду сообщило Управление гражданской авиации КНР.
"С 3 сентября Пекин возобновит прием девяти авиарейсов из Таиланда, Камбоджи, Пакистана, Греции, Дании, Австрии, Швеции, Канады - восьми стран, из которых зафиксировано наименьшее количество ввозных случаев заражения коронавирусом", - говорится в сообщении. "Первый [из перечисленных] прямой рейс сообщением Пномпень (Камбоджа) - Пекин будет выполнен 3 сентября", - отмечается в документе.
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