Список ЕС из 10 стран для открытия границ остался без изменений, РФ и США в него не включены
13:00 02.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Послы 27 стран ЕС приняли решение оставить без изменений список из 10 иностранных государств, с которыми странам сообщества разрешено открыть внешние границы, США и Россия в этот список не входят. Об этом сообщил ТАСС в среду европейский дипломатический источник в Брюсселе. Евросоюз также начал изучение решения властей Греции разрешить с 7 сентября въезд гражданам России, которая не входит в "белый список".
"На заседании Комитета постоянных представителей ЕС (COREPER) было принято решение оставить список стран без изменений", - сообщил европейский дипломат. В него входят Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Руанда, Грузия, Уругвай. Китай остается включен в этот список "условно", то есть он соответствует всем эпидемиологическим критериям для открытия границ, однако он сам границы с ЕС пока открывать не намерен, таким образом не выполняется базовый принцип взаимности, поэтому Совет ЕС пока также не разрешает своим гражданам поездки в эту страну.
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