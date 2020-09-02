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Список ЕС из 10 стран для открытия границ остался без изменений, ﻿РФ и США в него не включены

13:00 02.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Послы 27 стран ЕС приняли решение оставить без изменений список из 10 иностранных государств, с которыми странам сообщества разрешено открыть внешние границы, США и Россия в этот список не входят. Об этом сообщил ТАСС в среду европейский дипломатический источник в Брюсселе. Евросоюз также начал изучение решения властей Греции разрешить с 7 сентября въезд гражданам России, которая не входит в "белый список".

"На заседании Комитета постоянных представителей ЕС (COREPER) было принято решение оставить список стран без изменений", - сообщил европейский дипломат. В него входят Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Руанда, Грузия, Уругвай. Китай остается включен в этот список "условно", то есть он соответствует всем эпидемиологическим критериям для открытия границ, однако он сам границы с ЕС пока открывать не намерен, таким образом не выполняется базовый принцип взаимности, поэтому Совет ЕС пока также не разрешает своим гражданам поездки в эту страну.

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