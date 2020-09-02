Макей заявил, что события в Белоруссии, отбросили отношения с Европой на много лет назад
14:00 02.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
События, происходящие в Белоруссии, отбросили отношения с некоторыми европейскими партнерами на много лет назад, хотя мнение насчет влияния протестов на отношения было единым. Об этом заявил в среду министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым.
"Еще задолго до выборов, когда мы встречались с нашими европейскими партнерами и обсуждали различные перспективы развития ситуации, мы абсолютно были едины во мнении относительно того, что любая улица, любые насильственные демонстрации отбросят наши отношения на много лет назад. К сожалению, так и произошло. И все сходились тогда во мнении, что нельзя этого допустить", - сказал он.
Глава внешнеполитического ведомства Белоруссии подчеркнул, что с европейскими партнерами было достигнуто понимание, что "любые, даже плохие выборы будут способствовать эволюционному движению страны вперед".
"К сожалению, произошло то, что произошло, и сейчас наши партнеры призывают нас к каким-то мирным революциям, к тихим революциям - на самом деле любая революция, по-моему, всегда приводит к тому, что льется кровь", - отметил Макей.
Макей находится в Москве с однодневным рабочим визитом. Ранее главы внешнеполитических ведомств России и Белоруссии провели переговоры в узком формате.
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