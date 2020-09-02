Снят запрет на допуск посетителей в театры и кинотеатры Санкт-Петербурга

14:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, в котором снял запрет на допуск посетителей в театры и кинотеатры. Текст постановления опубликован в среду на официальном сайте городской администрации.

"Организовать допуск посетителей в театры, иные организации исполнительских искусств, организации, осуществляющие публичную демонстрацию фильмов, при условии соблюдения следующих требований: соблюдения санитарно- эпидемиологических правил, а также требований и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; использования работниками (за исключением артистов) и посетителями средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук, <...> соблюдения между посетителями дистанции не менее 1,5 метра", - говорится в постановлении.

Запреты в этой части прекращают действовать с момента публикации постановления. Остальные ограничения ранее были продлены до 20 сентября.

Этим же постановлением губернатор разрешил возобновить работу фудкортов.