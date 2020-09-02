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За период пандемии российский книжный рынок потерял 12-13 млрд рублей

14:20 02.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Убытки книжного рынка РФ за период пандемии составили 12-13 млрд рублей, сообщил в среду вице-президент Российского книжного союза Олег Новиков на Московской международной книжной ярмарке.

"Потери книжной офлайн-розницы составили 75% во втором квартале, общие потери рынка мы оцениваем в 12-13 млрд рублей", - сказал Новиков.

Вице-президент отметил, что за пандемию значительно выросла читательская активность. "Онлайн-продажи бумажных книг выросли на 30-40%", - заявил он, добавив, что ожидается существенный рост доли интернет-торговли в 2020 году.

Среди читателей особой популярностью пользуется нон- фикшн литература. При этом повышается спрос на электронные аудиокниги. "Электронные аудиокниги росли на 35% в год, эта тенденция сохранится до конца года, общая доля электронных книг на рынке превысит 8%", - добавил Новиков.

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