В Германии не склонны связывать завершение "Северного потока - 2" и ситуацию с Навальным

15:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Германии считает, что связывать реализацию "Северного потока - 2" с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального нецелесообразно. Об этом заявила в среду представитель кабинета министров ФРГ Ульрике Деммер.

Она напомнила о словах канцлера Германии Ангелы Меркель, которая на прошлой неделе заявила, что "Северный поток - 2" должен быть достроен". "С точки зрения канцлера, было бы нецелесообразно увязывать этот проект, который реализуется со стороны бизнеса, с ситуацией вокруг Навального", - сказала Деммер