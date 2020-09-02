Сергею Фургалу предъявлено официальное обвинение
16:00 02.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Следственный комитет РФ предъявил бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение в организации убийства предпринимателя Евгения Зори. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах в среду.
"Сегодня следователи официально предъявили обвинение Фургалу в организации убийства Евгения Зори. Бывший губернатор заявил, что не признает вину", - сказал собеседник агентства.
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