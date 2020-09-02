0
0
170
НОВОСТИ

В истории с болезнью Навального всплыл "Новичок"

16:50 02.09.2020 Источник: Эхо Москвы

Лаборатория Бундесвера нашла в организме Навального следы яда из группы «Новичок» — сообщил представитель правительства Германии.

Берлин проинформирует ЕС и НАТО о новых данных о произошедшем с Навальным и вызовет посла РФ в Германии для беседы о ситуации с политиком. По словам представителей немецкого правительства, дальнейшие шаги ФРГ и партнеров в свете новых данных будет зависеть от реакции Москвы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:00 02.09.2020
Посла России в ФРГ пригласили в МИД Германии по поводу Навального
0
34
17:20 02.09.2020
Генпрокуратура РФ еще не получила ответ на запрос из Германии по поводу Навального
0
100
17:14 02.09.2020
Военные повара из России одержали победу в конкурсе "Полевая кухня"
0
108
17:10 02.09.2020
В российских лабораториях в организме Навального отравляющих веществ не нашли - СМИ
0
142
17:05 02.09.2020
Кремль не получал информацию из Германии об отравлении Навального "Новичком"
0
149
16:58 02.09.2020
В Москве открылись избирательные комиссии районов Бабушкинский и Марьино
0
114
16:55 02.09.2020
Самолетам израильских авиакомпаний теперь не придется облетать ОАЭ стороной
0
133
16:07 02.09.2020
Собянин пригласил школьников столицы к участию в "Первоклассном сентябре"
0
178
16:00 02.09.2020
Сергею Фургалу предъявлено официальное обвинение
0
217
15:15 02.09.2020
В Германии не склонны связывать завершение "Северного потока - 2" и ситуацию с Навальным
0
248

Возврат к списку