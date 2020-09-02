В истории с болезнью Навального всплыл "Новичок"

16:50 Источник: Эхо Москвы

Лаборатория Бундесвера нашла в организме Навального следы яда из группы «Новичок» — сообщил представитель правительства Германии.

Берлин проинформирует ЕС и НАТО о новых данных о произошедшем с Навальным и вызовет посла РФ в Германии для беседы о ситуации с политиком. По словам представителей немецкого правительства, дальнейшие шаги ФРГ и партнеров в свете новых данных будет зависеть от реакции Москвы.