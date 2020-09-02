Кремль не получал информацию из Германии об отравлении Навального "Новичком"
17:05 02.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль не получал информацию с выводами властей ФРГ о том, то блогер Алексей Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок". Об этом ТАСС сообщил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, до нас такая информация не доводилась", - сказал он, отвечая на вопрос, в курсе ли этих выводов Кремль.
Правительство ФРГ выступило с утверждением, что блогер Алексей Навальный "вне всяких сомнений" подвергся воздействию вещества из группы "Новичок".
"По инициативе [клиники] "Шарите" специальная лаборатория Бундесвера провела токсикологическое исследование анализов Алексей Навального. При этом были обнаружены не вызывающие сомнений доказательства присутствия химического нервно-паралитического отравляющего вещества из группы "Новичок", - заявил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт. Он отметил, что канцлер Ангела Меркель провела сегодня совещание с рядом министров и были согласованы ряд шагов в свете новых данных.
"Правительство ФРГ самым решительным образом осуждает это нападение", - отметил Зайберт. "МИД ФРГ проинформирует посла России о результатах исследования [Навального]", - сообщил он.
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