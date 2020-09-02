В российских лабораториях в организме Навального отравляющих веществ не нашли - СМИ

17:10 Источник: Интерфакс

Российские специалисты из нескольких лабораторий не обнаружили в организме оппозиционера Алексея Навального отравляющих веществ, никаких оснований не доверять экспертам из РФ нет, заявил "Интерфаксу" в среду информированный источник в Москве.

"Сразу несколько лабораторий проводили исследования биоматериалов, взятых у Навального. Никаких отравляющих веществ обнаружено не было", - сказал источник.

"Этим выводам мы доверяем", - подчеркнул он.

Ранее в среду представитель правительства Германии заявил, что лаборатория бундесвера нашла в организме Навального следы яда из группы "Новичок".